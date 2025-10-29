Адвокат имеет право определять, в каком деле его участие является приоритетным – НААУ

Совет адвокатов Украины опубликовал позицию относительно права адвоката определять приоритетность дел.

В адвокатской практике часто возникают ситуации, когда судебные заседания разных дел назначаются на одно и то же время, и адвокат должен определить, в каком именно деле он должен участвовать в первую очередь. Проблемы с этим возникли в июне 2025 года, когда адвокат, привлеченный к уголовному делу в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), должен был одновременно участвовать в двух других делах в Киевском апелляционном суде.

За четыре дня до заседания адвокат подал ходатайство в ВАКС с просьбой отложить заседание, предоставив подтверждение участия в других делах. Однако суд без вызова сторон принял решение провести заседание в режиме видеоконференции, отметив, что адвокат не обосновал, как именно он определял приоритетность дел.

Адвокат сообщил об этом Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) и выразил обеспокоенность возможностью привлечения к дисциплинарной ответственности за неявку на заседание.

Как указали в НААУ, во время заседания Совета адвокатов Украины (РАУ), которое прошло 17-18 октября в Львовской области, обсуждались принципы приоритетности дел для адвокатов. Члены РАУ отметили непоследовательность практики ВАКС, что может создавать риски для прав адвокатов и нарушать их процессуальные возможности.

Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова подчеркнула, что именно адвокат имеет право определять, в каком деле его участие является приоритетным, исходя из характера производства, рисков для клиента и других существенных обстоятельств. Она предложила уточнить и усилить решение РАУ №169, четко зафиксировав, что такое поведение адвоката не может трактоваться как злоупотребление процессуальными правами.

Полное решение РАУ по этому вопросу пока не было опубликовано.

