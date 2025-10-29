Практика судів
У Польщі затримали двох чоловіків, які зірвали український прапор з будівлі консульства

23:54, 29 жовтня 2025
Поліція затримала двох жителів Перемишля віком 21 і 23 роки.
Фото: посол України в Польщі Василь Боднар
У польському Перемишлі правоохоронці затримали двох молодиків віком 21 та 23 роки, які зірвали український прапор з будівлі консульства України. Про це пише Укрінформ.

Речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік зазначила, що матеріали щодо цієї справи передали до районної прокуратури в Перемишлі.

Раніше 27 жовтня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що з будівлі консульства України в Перемишлі невідомі зірвали український прапор. За словами посла, це вже щонайменше п’ятий випадок зривання прапора в цьому ж місці за рік.

Згідно з польським законодавством, за наругу над прапором передбачається до року позбавлення волі.

