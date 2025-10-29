В Польше задержаны двое мужчин, которые сорвали украинский флаг со здания консульства

Полиция задержала двух жителей Перемышля в возрасте 21 и 23 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В польском Перемышле правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 23 лет, которые сорвали украинский флаг со здания консульства Украины. Об этом пишет Укринформ.

Представитель полиции в Перемышле Каролина Ковалик отметила, что материалы по этому делу передали в районную прокуратуру в Перемышле.

Ранее 27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что со здания консульства Украины в Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг. По словам посла, это уже по меньшей мере пятый случай срыва флага в этом же месте через год.

Согласно польскому законодательству, за поругание над флагом предусматривается до года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.