Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Серед користувачів ChatGPT виявили ознаки психозу та суїцидальних думок — OpenAI розкрила дані

09:06, 30 жовтня 2025
OpenAI заявила, що такі випадки рідкісні, але охоплюють сотні тисяч користувачів ChatGPT.
Серед користувачів ChatGPT виявили ознаки психозу та суїцидальних думок — OpenAI розкрила дані
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI оприлюднила нові дані про кількість користувачів ChatGPT, у яких виявлено можливі ознаки психічних розладів — зокрема манії, психозу або суїцидальних думок. Про це повідомляє BBC.

Що показують цифри

За оцінками компанії, близько 0,07% користувачів, активних протягом тижня, демонструють такі симптоми. Водночас 0,15% розмов містять явні ознаки суїцидального планування або наміру.

Попри те, що OpenAI називає ці випадки «надзвичайно рідкісними», критики зауважують: навіть невеликий відсоток від 800 мільйонів щотижневих користувачів — це сотні тисяч людей.

Як реагує компанія

У відповідь на занепокоєння, OpenAI створила глобальну мережу експертів із психічного здоров’я — понад 170 психіатрів, психологів і терапевтів із 60 країн. Вони допомагають розробляти алгоритми реагування, які заохочують користувачів шукати допомогу в реальному житті.

Оновлені версії ChatGPT тепер можуть емпатійно відповідати на ознаки марень, манії чи самозашкодження, а також перенаправляти чутливі розмови у «безпечніші» версії моделі.

Що кажуть експерти

Доктор Джейсон Наґата, професор Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, пояснює:

«Навіть якщо 0,07% здається незначним, при такій кількості користувачів це чимала кількість людей. ШІ може покращити доступ до підтримки, але ми маємо пам’ятати про його обмеження».

Професорка Робін Фельдман, директорка Інституту права та інновацій ШІ при Університеті Каліфорнії, додає:

«ChatGPT створює ілюзію реальності — дуже переконливу. Навіть якщо OpenAI додає попередження, люди з нестійким психічним станом можуть їх не сприйняти».

Судові справи та критика

Нові дані з’явилися на тлі зростаючого юридичного тиску на OpenAI. У США батьки 16-річного Адама Рейна подали позов проти компанії, стверджуючи, що ChatGPT нібито підштовхнув їхнього сина до самогубства. Це — перша справа про «неправомірну смерть», пов’язану з ChatGPT.

Ще один інцидент стався в серпні в Коннектикуті: підозрюваний у вбивстві-самогубстві публікував свої розмови з ChatGPT, які, за словами слідчих, підживлювали його марення.

Підсумок

OpenAI визнає, що навіть невелика частка користувачів із потенційними психічними проблемами — це «значна кількість людей», і запевняє, що ставиться до цього серйозно.

Компанія намагається знайти баланс між користю ШІ для психічного здоров’я та ризиками, які виникають, коли технологія стає занадто «людяною».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області