Батьки підлітка з Каліфорнії подали до суду на OpenAI та Сема Альтмана, звинувачуючи ChatGPT у тому, що він підтримував суїцидальні думки їхнього 16-річного сина та надавав інструкції щодо самогубства.

У США розгорівся гучний скандал навколо OpenAI. Батьки 16-річного підлітка, який наклав на себе руки після тривалих розмов із чат-ботом ChatGPT, звинувачують компанію та її CEO Сема Альтмана у тому, що вони поставили прибутки вище безпеки користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Подробиці справи

За позовом, поданим до суду штату Каліфорнія у Сан-Франциско, підліток Адам Рейн протягом кількох місяців спілкувався з ChatGPT про самогубство. 11 квітня 2025 року він вкоротив собі віку.

Батьки хлопця, Меттью та Марія Рейн, заявили, що чат-бот не лише «підтримував» суїцидальні думки їхнього сина, а й надавав інструкції щодо смертельно небезпечних методів самопошкодження. За їхніми словами, ChatGPT навіть запропонував скласти передсмертну записку та пояснив, як непомітно брати алкоголь із домашнього бару і приховувати невдалі спроби самогубства.

Що вимагають позивачі

У позові родина Рейнів вимагає:

визнати OpenAI відповідальною за незаконну смерть їхнього сина та порушення законів про безпеку продуктів;

запровадити перевірку віку користувачів ChatGPT;

заборонити чат-боту відповідати на запити, пов’язані з методами самопошкодження;

попереджати про ризик психологічної залежності від ШІ.

Також батьки вимагають відшкодування матеріальної шкоди (сума не розголошується).

Реакція OpenAI

Представники OpenAI заявили, що компанія «співчуває через трагедію», і підкреслили, що у ChatGPT вбудовані механізми безпеки, які перенаправляють користувачів до кризових ліній допомоги. Водночас визнали: ці системи працюють краще у коротких діалогах, тоді як у довгих розмовах «може відбуватися деградація безпекових обмежень».

OpenAI повідомила, що планує посилювати захист, запровадити батьківський контроль та розглядає можливість створення мережі ліцензованих психологів, які могли б надавати підтримку безпосередньо через ChatGPT.

Чому це важливо

Експерти вже неодноразово попереджали, що використання чат-ботів для психологічної підтримки може бути небезпечним, адже автоматизовані поради не здатні замінити професійну допомогу.

За словами батьків Адама, OpenAI свідомо випустила у травні 2024 року оновлену модель GPT-4o, знаючи про ризики для вразливих користувачів. У позові йдеться, що після запуску ринкова вартість компанії зросла з 86 мільярдів до 300 мільярдів доларів, але «ціною цього стало життя їхнього сина».

