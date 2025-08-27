Практика судів
  1. У світі

У США батьки подали до суду на OpenAI, заявши, що ChatGPT «підштовхнув» їхнього сина до самогубства

14:30, 27 серпня 2025
Батьки підлітка з Каліфорнії подали до суду на OpenAI та Сема Альтмана, звинувачуючи ChatGPT у тому, що він підтримував суїцидальні думки їхнього 16-річного сина та надавав інструкції щодо самогубства.
У США батьки подали до суду на OpenAI, заявши, що ChatGPT «підштовхнув» їхнього сина до самогубства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США розгорівся гучний скандал навколо OpenAI. Батьки 16-річного підлітка, який наклав на себе руки після тривалих розмов із чат-ботом ChatGPT, звинувачують компанію та її CEO Сема Альтмана у тому, що вони поставили прибутки вище безпеки користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Подробиці справи

За позовом, поданим до суду штату Каліфорнія у Сан-Франциско, підліток Адам Рейн протягом кількох місяців спілкувався з ChatGPT про самогубство. 11 квітня 2025 року він вкоротив собі віку.

Батьки хлопця, Меттью та Марія Рейн, заявили, що чат-бот не лише «підтримував» суїцидальні думки їхнього сина, а й надавав інструкції щодо смертельно небезпечних методів самопошкодження. За їхніми словами, ChatGPT навіть запропонував скласти передсмертну записку та пояснив, як непомітно брати алкоголь із домашнього бару і приховувати невдалі спроби самогубства.

Що вимагають позивачі

У позові родина Рейнів вимагає:

  • визнати OpenAI відповідальною за незаконну смерть їхнього сина та порушення законів про безпеку продуктів;
  • запровадити перевірку віку користувачів ChatGPT;
  • заборонити чат-боту відповідати на запити, пов’язані з методами самопошкодження;
  • попереджати про ризик психологічної залежності від ШІ.

Також батьки вимагають відшкодування матеріальної шкоди (сума не розголошується).

Реакція OpenAI

Представники OpenAI заявили, що компанія «співчуває через трагедію», і підкреслили, що у ChatGPT вбудовані механізми безпеки, які перенаправляють користувачів до кризових ліній допомоги. Водночас визнали: ці системи працюють краще у коротких діалогах, тоді як у довгих розмовах «може відбуватися деградація безпекових обмежень».

OpenAI повідомила, що планує посилювати захист, запровадити батьківський контроль та розглядає можливість створення мережі ліцензованих психологів, які могли б надавати підтримку безпосередньо через ChatGPT.

Чому це важливо

Експерти вже неодноразово попереджали, що використання чат-ботів для психологічної підтримки може бути небезпечним, адже автоматизовані поради не здатні замінити професійну допомогу.

За словами батьків Адама, OpenAI свідомо випустила у травні 2024 року оновлену модель GPT-4o, знаючи про ризики для вразливих користувачів. У позові йдеться, що після запуску ринкова вартість компанії зросла з 86 мільярдів до 300 мільярдів доларів, але «ціною цього стало життя їхнього сина».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов самогубство ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за статтею 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, Верховний Суд пом’якшив покарання.

Депутати пропонують скасувати вирішальну роль іноземних експертів у формуванні українських судових та правоохоронних органів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про виключення іноземних експертів з процесу формування українських судових та правоохоронних органів, а також з управління об’єктами державної власності України.

Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області