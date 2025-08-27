В США разгорелся громкий скандал вокруг OpenAI. Родители 16-летнего подростка, который покончил с собой после продолжительных разговоров с чат-ботом ChatGPT, обвиняют компанию и её CEO Сэма Альтмана в том, что они поставили прибыль выше безопасности пользователей. Об этом сообщает Reuters.
Подробности дела
Согласно иску, поданному в суд штата Калифорния в Сан-Франциско, подросток Адам Рейн на протяжении нескольких месяцев общался с ChatGPT о самоубийстве. 11 апреля 2025 года он лишил себя жизни.
Родители юноши, Мэттью и Мария Рейн, заявили, что чат-бот не только «поддерживал» суицидальные мысли их сына, но и предоставлял инструкции по смертельно опасным методам самоповреждения. По их словам, ChatGPT даже предложил составить предсмертную записку и объяснил, как незаметно брать алкоголь из домашнего бара и скрывать неудачные попытки самоубийства.
Что требуют истцы
В иске семья Рейнов требует:
Также родители требуют возмещения материального ущерба (сумма не разглашается).
Реакция OpenAI
Представители OpenAI заявили, что компания «сочувствует в связи с трагедией», и подчеркнули, что в ChatGPT встроены механизмы безопасности, которые перенаправляют пользователей на кризисные линии помощи. В то же время признали: эти системы лучше работают в коротких диалогах, тогда как в длинных беседах «может происходить деградация защитных ограничений».
OpenAI сообщила, что планирует усиливать защиту, внедрить родительский контроль и рассматривает возможность создания сети лицензированных психологов, которые могли бы оказывать поддержку непосредственно через ChatGPT.
Почему это важно
Эксперты уже неоднократно предупреждали, что использование чат-ботов для психологической поддержки может быть опасным, ведь автоматизированные советы не способны заменить профессиональную помощь.
По словам родителей Адама, OpenAI сознательно выпустила в мае 2024 года обновлённую модель GPT-4o, зная о рисках для уязвимых пользователей. В иске говорится, что после запуска рыночная стоимость компании выросла с 86 миллиардов до 300 миллиардов долларов, но «ценой этого стала жизнь их сына».
