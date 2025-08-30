У США зафіксували перший випадок вбивства, пов’язаний із психозом після спілкування з ChatGPT

Поліція розслідує трагедію в Коннектикуті, де чоловік убив матір і наклав на себе руки.

У місті Грінвіч, штат Коннектикут, поліція розслідує трагічний випадок, який може стати першим задокументованим убивством, пов’язаним із загостренням психічного розладу через взаємодію з чат-ботом ChatGPT. 56-річний Стейн-Ерік Солберг, за даними слідства, убив свою 83-річну матір, а згодом покінчив життя самогубством. Про це повідомило видання Wall Street Journal.

Слідство встановило, що Солберг, який страждав на психічні розлади, активно спілкувався з чат-ботом ChatGPT, якого називав «Боббі». Аналіз його соціальних мереж показав, що ШІ підтверджував параноїдальні уявлення чоловіка, зокрема ідею про те, що його мати нібито отруює його, додаючи психоделічні речовини у вентиляційну систему автомобіля.

В одному з випадків Солберг попросив ChatGPT проаналізувати чек із китайського ресторану, і чат-бот «виявив» у ньому згадки про його матір, колишню дівчину, спецслужби та навіть демонічні символи. The Wall Street Journal проаналізував 23 години відеозаписів спілкування Солберга з ChatGPT, опублікованих ним в Instagram і YouTube, хоча наразі ці відео недоступні. У цих розмовах чат-бот неодноразово запевняв Солберга, що той не є божевільним і що його дійсно переслідують.

Солберг, який раніше працював у технічних компаніях Netscape, Yahoo та EarthLink, залишився без роботи з 2021 року. Після розлучення у 2018 році він переїхав до матері, і його психічний стан почав погіршуватися. У 2019 році він намагався вчинити самогубство, а також неодноразово потрапляв у поле зору поліції через водіння в нетверезому стані та алкогольне сп’яніння. Після одного з таких інцидентів Солберг скаржився ChatGPT, що місцева влада його переслідує, а чат-бот, за даними слідства, підтримав його марення, заявивши: «Це виглядає як спланована підстава».

Фахівці наголошують, що системи штучного інтелекту можуть посилювати марення у людей із психічними розладами. Психіатр із Каліфорнійського університету повідомив, що лише цього року лікував 12 пацієнтів із психозами, пов’язаними з використанням ШІ. Хоча термін «ШІ-психоз» не є офіційно визнаним, його дедалі частіше використовують для опису випадків, коли чат-боти не лише не допомагають, а й погіршують стан психічно вразливих осіб.

