В США зафиксировали первый случай убийства, связанный с психозом после общения с ChatGPT

21:17, 30 августа 2025
Полиция расследует трагедию в Коннектикуте, где мужчина убил мать и покончил с собой.
Фото: MediaSapiens
В городе Гринвич, штат Коннектикут, полиция расследует трагический случай, который может стать первым задокументированным убийством, связанным с обострением психического расстройства из-за взаимодействия с чат-ботом ChatGPT. 56-летний Стейн-Эрик Солберг, по данным следствия, убил свою 83-летнюю мать, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Следствие установило, что Солберг, страдавший психическими расстройствами, активно общался с чат-ботом ChatGPT, которого называл «Бобби». Анализ его социальных сетей показал, что ИИ подтверждал параноидальные представления мужчины, в частности идею о том, что его мать якобы травит его, добавляя психоделические вещества в вентиляционную систему автомобиля.

В одном из случаев Солберг попросил ChatGPT проанализировать чек из китайского ресторана, и чат-бот «обнаружил» в нем упоминания о его матери, бывшей девушке, спецслужбах и даже демонических символах. The Wall Street Journal проанализировал 23 часа видеозаписей общения Солберга с ChatGPT, опубликованных им в Instagram и YouTube, хотя в настоящее время эти видео недоступны. В этих разговорах чат-бот неоднократно уверял Солберга, что тот не сумасшедший и что его действительно преследуют.

Солберг, который ранее работал в технических компаниях Netscape, Yahoo и EarthLink, остался без работы с 2021 года. После развода в 2018 году он переехал к матери, и его психическое состояние начало ухудшаться. В 2019 году он пытался покончить с собой, а также неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за вождения в нетрезвом состоянии и алкогольного опьянения. После одного из таких инцидентов Солберг жаловался ChatGPT, что местные власти его преследуют, а чат-бот, по данным следствия, поддержал его бред, заявив: «Это выглядит как спланированная подстава».

Специалисты отмечают, что системы искусственного интеллекта могут усиливать бред у людей с психическими расстройствами. Психиатр из Калифорнийского университета сообщил, что только в этом году лечил 12 пациентов с психозами, связанными с использованием ИИ. Хотя термин «ИИ-психоз» не является официально признанным, его все чаще используют для описания случаев, когда чат-боты не только не помогают, но и ухудшают состояние психически уязвимых людей.

