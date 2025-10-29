Практика судів
До НАЗК подали майже 3 тисячі повідомлень про корупцію, але більшість не дійшла до перевірок

21:00, 29 жовтня 2025
НАЗК отримало майже 3 тисячі повідомлень про корупцію, але перевірило лише п’яту частину.
До НАЗК подали майже 3 тисячі повідомлень про корупцію, але більшість не дійшла до перевірок
Фото: УНІАН
З квітня по жовтень 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції опрацювало майже 2,9 тисячі повідомлень про можливі корупційні правопорушення, отриманих від громадян, правоохоронних органів, адвокатів та інших заявників. Із них близько 1,6 тисячі повідомлень надійшло від фізичних осіб.

Водночас лише близько 20% звернень стали підставою для подальших заходів реагування.

Що зробило НАЗК на основі отриманих повідомлень

Розпочато 220 повних перевірок декларацій, із яких 56 уже завершено:

  • 39 декларацій містили ознаки недостовірних відомостей або необґрунтованості активів (15 випадків — кримінальні порушення, 23 — адміністративні, 1 — цивільна конфіскація активів);
  • 16 декларацій містили неточності;
  • 1 перевірка не виявила порушень.

Узято в роботу 22 матеріали для моніторингу способу життя.

На підставі повідомлень громадян проведено 79 моніторингів щодо конфлікту інтересів, за результатами яких:

  • внесено 12 приписів;
  • складено 2 обґрунтовані висновки про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та 1 — про наявність ознак корупційного правопорушення;
  • оформлено 1 протокол про адмінпорушення.

Чому решта звернень не стали підставою для дій

НАЗК пояснює, що багато повідомлень не належали до його компетенції. Основні причини такі:

  • питання, порушені у зверненнях, належать до повноважень інших органів — НАБУ, ДБР чи Нацполіції;
  • відсутність фактичних даних — заяви містять лише припущення без доказів;
  • повідомлення стосувалися осіб, які не підпадають під дію закону «Про запобігання корупції»;
  • сума розбіжностей у деклараціях не перевищувала 150 прожиткових мінімумів;
  • строки давності за порушеннями, про які йшлося, уже сплили.

корупція НАЗК

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
