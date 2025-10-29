До НАЗК подали майже 3 тисячі повідомлень про корупцію, але більшість не дійшла до перевірок

З квітня по жовтень 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції опрацювало майже 2,9 тисячі повідомлень про можливі корупційні правопорушення, отриманих від громадян, правоохоронних органів, адвокатів та інших заявників. Із них близько 1,6 тисячі повідомлень надійшло від фізичних осіб.
Водночас лише близько 20% звернень стали підставою для подальших заходів реагування.
Що зробило НАЗК на основі отриманих повідомлень
Розпочато 220 повних перевірок декларацій, із яких 56 уже завершено:
Узято в роботу 22 матеріали для моніторингу способу життя.
На підставі повідомлень громадян проведено 79 моніторингів щодо конфлікту інтересів, за результатами яких:
Чому решта звернень не стали підставою для дій
НАЗК пояснює, що багато повідомлень не належали до його компетенції. Основні причини такі:
