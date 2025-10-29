Практика судов
  1. В Украине

В НАПК подали почти 3 тысячи сообщений о коррупции, но большинство не дошло до проверок

21:00, 29 октября 2025
НАЗК получило почти 3 тысячи сообщений о коррупции, но проверило лишь пятую часть.
В НАПК подали почти 3 тысячи сообщений о коррупции, но большинство не дошло до проверок
Фото: УНІАН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С апреля по октябрь 2025 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обработало почти 2,9 тысячи сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, полученных от граждан, правоохранительных органов, адвокатов и других заявителей. Из них около 1,6 тысячи сообщений поступило от физических лиц.

В то же время лишь около 20% обращений стали основанием для дальнейших мер реагирования.

Что сделало НАЗК на основе полученных сообщений

Начато 220 полных проверок деклараций, из которых 56 уже завершено:

  • 39 деклараций содержали признаки недостоверных сведений или необоснованности активов (15 случаев — уголовные нарушения, 23 — административные, 1 — гражданская конфискация активов);
  • 16 деклараций содержали неточности;
  • 1 проверка не выявила нарушений.

Взято в работу 22 материала для мониторинга образа жизни.

На основании сообщений граждан проведено 79 мониторингов по конфликту интересов, по результатам которых:

  • вынесено 12 предписаний;
  • составлено 2 обоснованных заключения об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, и 1 — о наличии признаков коррупционного правонарушения;
  • оформлен 1 протокол об административном нарушении.

Почему остальные обращения не стали основанием для действий

НАЗК объясняет, что многие сообщения не относились к его компетенции. Основные причины следующие:

  • вопросы, поднятые в обращениях, относятся к полномочиям других органов — НАБУ, ГБР или Нацполиции;
  • отсутствие фактических данных — заявления содержат лишь предположения без доказательств;
  • сообщения касались лиц, на которых не распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;
  • сумма расхождений в декларациях не превышала 150 прожиточных минимумов;
  • сроки давности по нарушениям, о которых шла речь, уже истекли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області