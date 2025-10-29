В НАПК подали почти 3 тысячи сообщений о коррупции, но большинство не дошло до проверок

НАЗК получило почти 3 тысячи сообщений о коррупции, но проверило лишь пятую часть.

Фото: УНІАН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С апреля по октябрь 2025 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обработало почти 2,9 тысячи сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, полученных от граждан, правоохранительных органов, адвокатов и других заявителей. Из них около 1,6 тысячи сообщений поступило от физических лиц.

В то же время лишь около 20% обращений стали основанием для дальнейших мер реагирования.

Что сделало НАЗК на основе полученных сообщений

Начато 220 полных проверок деклараций, из которых 56 уже завершено:

39 деклараций содержали признаки недостоверных сведений или необоснованности активов (15 случаев — уголовные нарушения, 23 — административные, 1 — гражданская конфискация активов);

16 деклараций содержали неточности;

1 проверка не выявила нарушений.

Взято в работу 22 материала для мониторинга образа жизни.

На основании сообщений граждан проведено 79 мониторингов по конфликту интересов, по результатам которых:

вынесено 12 предписаний;

составлено 2 обоснованных заключения об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, и 1 — о наличии признаков коррупционного правонарушения;

оформлен 1 протокол об административном нарушении.

Почему остальные обращения не стали основанием для действий

НАЗК объясняет, что многие сообщения не относились к его компетенции. Основные причины следующие:

вопросы, поднятые в обращениях, относятся к полномочиям других органов — НАБУ, ГБР или Нацполиции;

отсутствие фактических данных — заявления содержат лишь предположения без доказательств;

сообщения касались лиц, на которых не распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;

сумма расхождений в декларациях не превышала 150 прожиточных минимумов;

сроки давности по нарушениям, о которых шла речь, уже истекли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.