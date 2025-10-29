В НАПК подали почти 3 тысячи сообщений о коррупции, но большинство не дошло до проверок

С апреля по октябрь 2025 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обработало почти 2,9 тысячи сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, полученных от граждан, правоохранительных органов, адвокатов и других заявителей. Из них около 1,6 тысячи сообщений поступило от физических лиц.
В то же время лишь около 20% обращений стали основанием для дальнейших мер реагирования.
Что сделало НАЗК на основе полученных сообщений
Начато 220 полных проверок деклараций, из которых 56 уже завершено:
Взято в работу 22 материала для мониторинга образа жизни.
На основании сообщений граждан проведено 79 мониторингов по конфликту интересов, по результатам которых:
Почему остальные обращения не стали основанием для действий
НАЗК объясняет, что многие сообщения не относились к его компетенции. Основные причины следующие:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.