Нові правила плати за землю: тепер простіше при зміні власника нерухомості

Тепер сплачену попереднім власником суму земельного податку можна буде зарахувати новому власнику.

З 1 жовтня в Україні набули чинності зміни до порядку справляння плати за землю у разі зміни власника нерухомості. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Відтепер, якщо право власності на будівлю чи споруду переходить до іншої особи, сума земельного податку або орендної плати, сплачена попереднім користувачем, може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів нового власника.

Це можливо за умови, що новий власник відшкодує попередньому платнику сплачену суму — на підставі висновку контролюючого органу.

Такі зміни передбачені Законом від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ, який набрав чинності з 1 жовтня 2025 року.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України:

у разі придбання будинку, будівлі чи споруди право власності на земельну ділянку, на якій вона розташована, переходить до нового власника автоматично;

якщо ділянка перебуває у користуванні (наприклад, в оренді), то до набувача нерухомості переходить і право користування нею.

Право власності або користування землею виникає з моменту державної реєстрації, а сплата плати за землю — з дня набуття цього права.

Нові правила спрямовані на спрощення процесу переходу обов’язку сплати плати за землю при зміні власника нерухомості, уникнення подвійної сплати та підвищення прозорості розрахунків із бюджетом.

