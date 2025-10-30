Новые правила платы за землю: теперь проще при смене собственника недвижимости

Теперь уплаченную предыдущим владельцем сумму земельного налога можно будет зачесть новому владельцу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 октября в Украине вступили в силу изменения в порядке взимания платы за землю в случае смены владельца недвижимости. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отныне, если право собственности на здание или сооружение переходит к другому лицу, сумма земельного налога или арендной платы, уплаченная предыдущим пользователем, может быть зачтена в счет будущих платежей нового владельца.

Это возможно при условии, что новый владелец возместит предыдущему плательщику уплаченную сумму — на основании заключения контролирующего органа.

Такие изменения предусмотрены Законом от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ, который вступил в силу с 1 октября 2025 года.

В соответствии со статьей 120 Земельного кодекса Украины:

в случае приобретения дома, здания или сооружения право собственности на земельный участок, на котором расположен объект, переходит к новому владельцу автоматически;

если участок находится в пользовании (например, в аренде), то к приобретателю недвижимости переходит и право пользования им.

Право собственности или пользования землей возникает с момента государственной регистрации, а уплата платы за землю — со дня возникновения этого права.

Новые правила направлены на упрощение процесса перехода обязанности по уплате платы за землю при смене владельца недвижимости, избежание двойной уплаты и повышение прозрачности расчетов с бюджетом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.