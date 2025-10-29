Українцям нагадали, як безпечно користуватися генераторами під час відключень світла

Генератор слід встановлювати на відкритому повітрі на відстані щонайменше 6 метрів від будинку, транспорту та вікон.

У зв’язку з відключеннями електроенергії через наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру, багато громадян користуються резервними джерелами живлення, зокрема генераторами. Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, важливо дотримуватися основних правил безпечного використання цих пристроїв. Про це нагадує Держпраці.

Ключові правила експлуатації:

Розміщення

Генератор має стояти на відкритому повітрі або в окремому приміщенні з вентиляцією.

Відстань — не менше 6 метрів від будинку, машин чи вікон. Біля суцільної негорючої стіни — мінімум 1 метр. Майданчик — рівний і стійкий.

Підключення

Працювати з генератором повинен кваліфікований електрик.

Перед запуском — перевірте стан проводки, заземлення, кабелів і сам генератор.

Пошкодження, підтікання чи сторонні шуми — сигнал негайно вимкнути прилад.

Захист

Перед роботою — сухий одяг, гумові рукавички, взуття з ізольованою підошвою, захист очей і слуху.

Не використовуйте обладнання під час дощу чи снігу — волога і електрика несумісні.

Обслуговування

Відповідати за технічний стан генератора має спеціаліст, який має 4-ту групу з електробезпеки (до 1000 В). Ті, хто обслуговують генератор, повинні мати щонайменше 3-ю групу. Усі перевірки потрібно записувати в спеціальний журнал.

Важливо памʼятати: встановлювати, підключати, налаштовувати та перевіряти генератори можуть тільки організації, які мають офіційні дозволи на такі роботи.

