Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться генераторами при отключении света

Генератор следует устанавливать на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от дома, транспорта и окон.

В связи с отключениями электроэнергии из-за последствий атак РФ на энергетическую инфраструктуру, многие граждане пользуются резервными источниками питания, в частности генераторами. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, важно соблюдать основные правила безопасного использования этих устройств. Об этом напоминает Гоструда.

Ключевые правила эксплуатации:

Размещение

Генератор должен находиться на открытом воздухе или в отдельном помещении с вентиляцией.

Расстояние — не менее 6 метров от дома, автомобилей или окон. Возле сплошной негорючей стены — минимум 1 метр. Площадка — ровная и устойчивая.

Подключение

Работать с генератором должен квалифицированный электрик.

Перед запуском необходимо проверить состояние проводки, заземления, кабелей и самого генератора.

Повреждения, утечки или посторонние шумы — сигнал немедленно отключить прибор.

Защита

Перед работой — сухая одежда, резиновые перчатки, обувь с изолированной подошвой, защита глаз и слуха.

Не используйте оборудование во время дождя или снега — влага и электричество несовместимы.

Обслуживание

За техническое состояние генератора должен отвечать специалист, имеющий IV группу по электробезопасности (до 1000 В). Те, кто обслуживают генератор, должны иметь как минимум III группу. Все проверки необходимо фиксировать в эксплуатационном журнале.

Важно помнить: монтаж, подключение, настройку и проверку генераторов могут выполнять только организации, имеющие официальные разрешения на такие работы.

