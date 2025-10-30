Трамп заявив про намір відновити випробування ядерної зброї у США

Президент США заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству оборони «негайно розпочати випробування ядерної зброї Сполучених Штатів». Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що США володіють найбільшим ядерним арсеналом у світі, який був суттєво оновлений під час його першого президентського терміну.

«Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна», — зазначив Трамп. — «Росія посідає друге місце, а Китай – віддалено третє, але вже за 5 років він вийде на перше місце».

Він додав, що, зважаючи на програми випробувань інших держав, доручив Пентагону діяти «на рівних умовах».

