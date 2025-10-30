Практика судів
Трамп заявив про намір відновити випробування ядерної зброї у США

08:30, 30 жовтня 2025
Президент США заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування.
Трамп заявив про намір відновити випробування ядерної зброї у США
Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству оборони «негайно розпочати випробування ядерної зброї Сполучених Штатів». Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що США володіють найбільшим ядерним арсеналом у світі, який був суттєво оновлений під час його першого президентського терміну.

«Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна», — зазначив Трамп. — «Росія посідає друге місце, а Китай – віддалено третє, але вже за 5 років він вийде на перше місце».

Він додав, що, зважаючи на програми випробувань інших держав, доручив Пентагону діяти «на рівних умовах».

«З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно», — заявив американський президент.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

