Трамп заявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в США

Президент США заявил, что поручил Пентагону незамедлительно начать испытания.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству обороны «незамедлительно начать испытания ядерного оружия Соединенных Штатов». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что США обладают самым крупным ядерным арсеналом в мире, который был существенно обновлен во время его первого президентского срока.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна», — отметил Трамп. — «Россия занимает второе место, а Китай — отдаленно третье, но уже через 5 лет он выйдет на первое место».

Он добавил, что, учитывая программы испытаний других государств, поручил Пентагону действовать «на равных условиях».

«Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил американский президент.

