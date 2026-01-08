ЦВК напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання виборів після припинення воєнного стану

ЦВК підготувала відповідні законодавчі пропозиції, які враховують як особливості, так і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів.

Центральна виборча комісія повідомила, що 7 січня схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

У ЦВК заявили, що відповідні пропозиції будуть надіслані Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Робочій групі з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

«Комісія від початку повномасштабної агресії рф працює над визначенням потенційних ризиків і проблемних питань, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів, та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Так, уже у вересні 2022 року було напрацьовано перший пакет законодавчих пропозицій як початкову рамку для удосконалення виборчого законодавства, спрямованого на забезпечення організації підготовки і проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні», - заявили у ЦВК.

Надалі ЦВК із активним залученням представників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, громадянського суспільства та міжнародних інституцій продовжила роботу в межах трьох робочих груп з напрацювання:

– механізмів актуалізації відомостей про виборців для забезпечення проведення післявоєнних виборів;

– пропозицій щодо організації голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на території іноземної держави;

– плану заходів щодо організації підготовки та проведення післявоєнних виборів.

Також ЦВК підготувала відповідні законодавчі пропозиції, які враховують як особливості, так і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів. Вони можуть бути розглянуті у межах згаданої Робочої групи під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, які не проводились у зв’язку з введенням воєнного стану.

Голова Комісії Олег Діденко заявив, що рішення ЦВК розглядаються як внесок у побудову змістовного діалогу на рівні парламенту із залученням громадянського суспільства та всіх релевантних державних інституцій у межах діяльності Робочої групи з питань особливостей виборів у післявоєннний або особливий період.

«Окрім того, Дорожня карта з питань функціонування демократичних інституцій – стратегічний документ у сфері євроінтеграції, співвиконавцем якого є й ЦВК, а також Звіт Єврокомісії з питань розширення передбачають заходи та рекомендації щодо розробки законодавчої рамки для післявоєнних виборів. Тож розроблені Комісією пропозиції також є внеском у виконання державою своїх євроінтеграційних зобовʼязань.

Водночас Комісія жодним чином не наполягає, що запропоновані нею пропозиції є безальтернативними варіантами розв’язання проблем післявоєнних виборів. Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора.

Центральна виборча комісія вмотивована працювати й надалі над власними пропозиціями з врахуванням нових особливостей післявоєнних виборів, а також всебічно сприяти якісній дискусії на базі профільного парламентського комітету та згаданої Робочої групи», – зазначив голова Комісії Олег Діденко.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що законопроєкт про вибори планують підготувати до кінця лютого.

