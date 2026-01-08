ЦИК разработала предложения по законодательному урегулированию выборов после прекращения военного положения

ЦИК подготовила соответствующие законодательные предложения, которые учитывают как особенности, так и потенциальные риски будущих общегосударственных выборов.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что 7 января одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

В ЦИК заявили, что соответствующие предложения будут направлены Комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также Рабочей группе по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

«Комиссия с начала полномасштабной агрессии рф работает над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время организации послевоенных выборов, и поиском оптимальных путей их решения. Так, уже в сентябре 2022 года был разработан первый пакет законодательных предложений как начальная рамка для совершенствования избирательного законодательства, направленного на обеспечение организации подготовки и проведения выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине», — заявили в ЦИК.

В дальнейшем ЦИК с активным привлечением представителей центральных органов исполнительной власти, народных депутатов Украины, гражданского общества и международных институтов продолжила работу в рамках трех рабочих групп по разработке:

– механизмов актуализации сведений об избирателях для обеспечения проведения послевоенных выборов;

– предложений по организации голосования избирателей, которые проживают или на день проведения голосования на выборах находятся на территории иностранного государства;

– плана мероприятий по организации подготовки и проведения послевоенных выборов.

Также ЦИК подготовила соответствующие законодательные предложения, которые учитывают как особенности, так и потенциальные риски будущих общегосударственных выборов. Они могут быть рассмотрены в рамках упомянутой Рабочей группы во время разработки законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов Президента Украины, выборов народных депутатов Украины, которые не проводились в связи с введением военного положения.

Глава Комиссии Олег Диденко заявил, что решения ЦИК рассматриваются как вклад в построение содержательного диалога на уровне парламента с привлечением гражданского общества и всех релевантных государственных институций в рамках деятельности Рабочей группы по вопросам особенностей выборов в послевоенный или особый период.

«Кроме того, Дорожная карта по вопросам функционирования демократических институтов — стратегический документ в сфере евроинтеграции, соисполнителем которого является и ЦИК, а также Отчет Еврокомиссии по вопросам расширения предусматривают меры и рекомендации по разработке законодательной рамки для послевоенных выборов. Таким образом, разработанные Комиссией предложения также являются вкладом в выполнение государством своих евроинтеграционных обязательств.

В то же время Комиссия ни в коей мере не настаивает на том, что предложенные ею инициативы являются безальтернативными вариантами решения проблем послевоенных выборов. Напротив, мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии с целью поиска ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора.

Центральная избирательная комиссия мотивирована и дальше работать над собственными предложениями с учетом новых особенностей послевоенных выборов, а также всесторонне способствовать качественной дискуссии на базе профильного парламентского комитета и упомянутой Рабочей группы», — отметил глава Комиссии Олег Диденко.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что законопроект о выборах планируют подготовить до конца февраля.

