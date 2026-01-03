  1. В Украине

В Раде планируют до конца февраля подготовить законопроект о выборах, — Арахамия

18:07, 3 января 2026
Он допустил, что референдум могут провести одновременно с выборами Президента.
Законопроект о выборах планируют подготовить до конца февраля. Об этом на брифинге сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, проведение отдельного референдума сейчас является малореалистичным из-за войны и законодательного требования о 50-процентной явке. Поэтому наиболее вероятным вариантом является организация референдума в один день с президентскими выборами.

Такой подход, по словам Арахамии, позволит обеспечить репрезентативное участие граждан, в частности украинцев, которые находятся за границей.

Он также подчеркнул, что решение относительно возможного мирного соглашения должна принимать вся нация. Он пояснил, что потенциальные выборы рассматриваются как инструмент для выяснения, действительно ли граждане Украины поддерживают заключение мирного соглашения.

Арахамия подчеркнул, что выборы и референдум возможны только при наличии гарантий безопасности и режима прекращения огня.

В то же время Руслан Стефанчук указал, что на весь период избирательного процесса должен действовать режим прекращения огня. По его словам, выборы и референдум создают уязвимые точки, которые Россия могла бы использовать в случае отсутствия режима ceasefire. Формат голосования — в один или несколько дней — также будет зависеть от уровня безопасности.

Верховная Рада Украины законопроект выборы

