В Раді планують до кінця лютого підготувати законопроєкт про вибори, — Арахамія

18:07, 3 січня 2026
Він допустив, що референдум можуть провести одночасно з виборами Президента.
Законопроєкт про вибори планують підготувати до кінця лютого. Про це на брифінгу повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, проведення окремого референдуму наразі є малореалістичним через війну та законодавчу вимогу щодо 50-відсоткової явки. Тому найбільш імовірним варіантом є організація референдуму в один день із президентськими виборами.

Такий підхід, за словами Арахамії, дозволить забезпечити репрезентативну участь громадян, зокрема українців, які перебувають за кордоном.

Він також наголосив, що рішення щодо можливої мирної угоди має ухвалювати вся нація. Він пояснив, що потенційні вибори розглядаються як інструмент для з’ясування, чи справді громадяни України підтримують укладення мирної угоди.

Арахамія наголосив, що вибори та референдум можливі лише за наявності гарантій безпеки та режиму припинення вогню. 

Водночас Руслан Стефанчук вказав, що на весь період виборчого процесу має діяти режим припинення вогню. За його словами, вибори й референдум створюють вразливі точки, які Росія могла б використати у разі відсутності режиму ceasefire. Формат голосування — в один або кілька днів — також залежатиме від рівня безпеки.

