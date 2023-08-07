УЗ продлила курсирование популярного рейса еще на две даты

Из-за спроса пассажиров на поезда во Львов, «Укрзализныця» назначила поезд на дополнительные две даты.

Из-за большого спроса пассажиров, «Укрзализныця» продлила курсирование дополнительного поезда №191/192 сообщением Киев – Львов еще на две даты, – сообщили в УЗ.

Поезд будет отправляться из Киева 9 и 10 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

Назад, из Львова, поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, в состав поезда №89 включено по 2 дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа, и дополнительный 1 вагон в состав поезда №12 из Львова в Одессу на 8 августа и из Одессы во Львов на 9 августа.

Все вагоны – фирменные, с кондиционированием, максимально комфортные для летних путешествий в жару.

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