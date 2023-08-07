В «Слуге народа» рассказали, что Конституция будет изменена, и там не будет упоминаний о городах и селах

В Конституции после войны не будет городов, поселков или сел, – рассказали в «Слуге народа».

Фото: ВРУ

Из Конституции Украины после войны исключат упоминания о городах и селах. Об этом заявил народный депутат Украины от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Виталий Безгин.

«Понятие пгт – это абсолютно советский рудимент, поскольку в Конституции Украины с 1996 года такой формулировки нет. Там есть село, поселок, город плюс с 2020 года все это у нас превратилось, объединилось в территориальные общины, где живут граждане. Конечно, пгт нужно было убирать, что мы и сделали. В то же время, это нужно было сделать максимально безболезненно для граждан, и здесь я уверяю, что это не влечет изменения никаких документов», - отметил политик.

По его словам, изменения не создадут трудностей общинам в контексте, например, образовательной субвенции. Наоборот, это откроет возможность, чтобы жителей пгт не равнялись по плотности наполнения классов в города.

«Законопроект сбалансирован и надеюсь, что мы сделали все правильно. В целом после войны и нашей победы Конституция будет изменена. И я никого не удивлю, если скажу, что там не будет не только городков, а не будет ни городов, ни поселков или сел, потому что с 2020 года вся страна поделилась на общины, соответственно будет трехуровневое разделение на общины, районы и области», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что принятый законопроект о десоветизации Украины №8263 касается не только отхождения от понятия поселок городского типа, но и переименования районов, изменения административного центра района.

«Вероятно, это придется делать также на приграничных с Россией и Беларусью территориях на севере, поскольку у нас есть районные центры очень приближенные к границе, а это уже вопрос госбезопасности», - подытожил народный депутат.

Автор: Наталья Мамченко

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