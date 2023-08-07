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  1. В Украине

В Минэнерго готовят план действий по реконструкции объектов генерации к отопительному сезону

21:28, 7 августа 2023
ЕБРР поможет Украине перевести тепловые объекты генерации на низкоуглеродные источники энергии.
В Минэнерго готовят план действий по реконструкции объектов генерации к отопительному сезону
Источник фото: Министерство энергетики Украины
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Минэнерго, Европейский банк реконструкции и развития и компания PwC провели совместное совещание для актуализации проекта ЕБРР по низкоуглеродной реконструкции объектов генерации. В частности, речь идет о проекте поддержки перехода для угледобывающих регионов. Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

Учитывая, что основными направлениями работы энергетиков является подготовка к отопительному сезону, фокус сейчас направлен на восстановление сектора производства электроэнергии.

В рамках проекта будет определен перечень теплогенерирующих инфраструктурных объектов, которым был нанесен значительный ущерб и разрушений, и разработан план действий по привлечению финансирования, в частности, привлечение частных инвесторов, для перевода генерирующих объектов на альтернативные низкоуглеродные источники энергии.

Отмечается, что в Украине уже существуют подобные проекты с привлечением частного капитала, потому что предприниматели лучше понимают, что необходимо быстро адаптироваться к изменениям.

После актуализации задачи ЕБРР и PwC проведут анализ угольных ТЭС и ТЭЦ, сделают аудит нанесенного ущерба и сформируют перечень объектов, которые примут участие в программе.

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