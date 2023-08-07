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  1. В Україні

В Міненерго готують план дій щодо реконструкції об’єктів генерації до опалювального сезону

21:28, 7 серпня 2023
ЄБРР допоможе Україні перевести теплові об’єкти генерації на низьковуглецеві джерела енергії.
В Міненерго готують план дій щодо реконструкції об’єктів генерації до опалювального сезону
Джерело фото: Міністерство енергетики України
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Міненерго, Європейський банк реконструкції та розвитку та компанія PwC провели спільну нараду для актуалізації проєкту ЄБРР щодо низьковуглецевої реконструкції об’єктів генерації. Зокрема, йдеться про проєкт підтримки переходу для вугледобувних регіонів. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України.

Враховуючи, що основними напрямками роботи енергетиків є підготовка до опалювального сезону, фокус наразі спрямуваний на відновлення сектору виробництва електроенергії.

У межах проєкту буде визначено перелік теплогенеруючих інфраструктурних об’єктів, яким було завдано значних збитків та руйнувань, та розроблено план дій щодо залучення фінансування, зокрема, залучення приватних інвесторів, для переведення генеруючих об’єктів на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.

Зазначається, що в Україні вже існують подібні проєкти із залученням приватного капіталу, бо підприємці якнайкраще розуміють, що необхідно швидко адаптуватися до змін.

Після актуалізації завдання ЄБРР та PwC проведуть аналіз вугільних ТЕС та ТЕЦ, зроблять аудит завданих збитків та сформують перелік об’єктів, які візьмуть участь у програмі.

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