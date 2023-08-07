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Обрано голову Крижопільського районного суду Вінницької області

16:10, 7 серпня 2023
Суд очолив Віталій Зарічанський.
Обрано голову Крижопільського районного суду Вінницької області
Фото: Крижопільський районний суд Вінницької області
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7 серпня відбулися збори суддів Крижопільського районного суду Вінницької області, на порядок денний яких виносилось, зокрема, питання, щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

За результатами таємного голосування суддів Крижопільського районного суду головою суду обрано Зарічанського Віталія Григоровича.

Також зборами суддів Крижопільського районного суду Вінницької області обрано слідчих суддів і суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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