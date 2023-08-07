Суддя з Луганщини підозрюється у держзраді та закликах до насильницької зміни влади

За даними слідства, у 2014 році діюча суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області зрадила присязі та почала співпрацювати з окупантами.

Фото: Луганська областна прокуратура

У Луганській області повідомили про підозру судді, яка перейшла на бік рф та очолила так званий «Кам’янобродський районний суд міста Луганська лнр». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду.

За даними слідства, у 2014 році діюча суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області зрадила присязі та почала співпрацювати з окупаційною владою рф.

Із початку жовтня 2015 року та дотепер підозрювана очолює «Кам’янобродський районний суд міста Луганська лнр».

Як повідомляється, вона підтримує незаконні дії держави-агресора, приймає так звані «нормативні акти», які сприяють формуванню «правової системи» у псевдореспубліці.

Також «голова суду» періодично виступає на місцевому пропагандистському телеканалі та стверджує про нібито налагоджену роботу й «легітимність» функціонування так званої «влади лнр».

Нагадаємо, що працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді колишній голові одного з судів Луганська.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.