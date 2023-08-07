Судитимуть учасників наркокартелю з Прикарпаття

Учасники оборудки щомісяця збували наркотиків на 10 млн гривень.

Джерело фото: ДБР

Завершено досудове розслідування щодо 4 учасників схеми виготовлення та збуту наркотиків на Прикарпатті. Обвинувальний акт направлено до суду, – повідомляє ДБР.

Встановлено, що наркотичні речовини виготовлялися у підпільних лабораторіях, а розповсюджували по всій території країни, тому числі у прифронтових районах. Для продажу використовували кур’єрів та поштові відправлення. Щомісячний обіг наркотиків складав щонайменше 10 мільйонів гривень.

У лютому 2023 року ДБР провело 26 санкціонованих обшуків на території Івано-Франківської області, під час яких було вилучено важкі наркотики та сировину вартістю 5 млн гривень. В одного з фігурантів знайшли ще й георгіївську стрічку.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі арештовано квартиру одного з фігурантів.

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