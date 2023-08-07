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Верховна Рада ухвалила закон про посилення ролі Антимонопольного комітету, який зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств

АМКУ отримає право на проведення обшуків, самостійного визначення об'єктів перевірок, вилучення документів, матеріалів, носіїв інформації.

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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

  1. В Україні

Судитимуть учасників наркокартелю з Прикарпаття

18:02, 7 серпня 2023
Учасники оборудки щомісяця збували наркотиків на 10 млн гривень.
Судитимуть учасників наркокартелю з Прикарпаття
Джерело фото: ДБР
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Завершено досудове розслідування щодо 4 учасників схеми виготовлення та збуту наркотиків на Прикарпатті. Обвинувальний акт направлено до суду, – повідомляє ДБР.

Встановлено, що наркотичні речовини виготовлялися у підпільних лабораторіях, а розповсюджували по всій території країни, тому числі у прифронтових районах. Для продажу використовували кур’єрів та поштові відправлення. Щомісячний обіг наркотиків складав щонайменше 10 мільйонів гривень.

У лютому 2023 року ДБР провело 26 санкціонованих обшуків на території Івано-Франківської області, під час яких було вилучено важкі наркотики та сировину вартістю 5 млн гривень. В одного з фігурантів знайшли ще й георгіївську стрічку.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі арештовано квартиру одного з фігурантів.

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