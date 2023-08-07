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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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  1. В Україні

У Харкові затримали залізничника, який зливав дані про переміщення ЗСУ та військової техніки

17:43, 7 серпня 2023
Працівник однієї з місцевих залізничних станцій допомагав окупантам.
У Харкові затримали залізничника, який зливав дані про переміщення ЗСУ та військової техніки
Фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харкові викрили ворожого інформатора, який збирав для спецслужб рф дані про Сили оборони на території регіону. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, працівник однієї з місцевих залізничних станцій, маючи проросійські погляди, активно допомагав збройним силам рф.

Він фіксував дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова та області.

Зібрану інформацію коригувальник зливав у проросійський Телеграм-канал.

Як повідомляється, у подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по підрозділах Сил оборони та об’єктах критичної інфраструктури.

У ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявлено та вилучено докази його протиправної діяльності. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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