У Харкові затримали залізничника, який зливав дані про переміщення ЗСУ та військової техніки

Працівник однієї з місцевих залізничних станцій допомагав окупантам.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили ворожого інформатора, який збирав для спецслужб рф дані про Сили оборони на території регіону. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, працівник однієї з місцевих залізничних станцій, маючи проросійські погляди, активно допомагав збройним силам рф.

Він фіксував дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова та області.

Зібрану інформацію коригувальник зливав у проросійський Телеграм-канал.

Як повідомляється, у подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по підрозділах Сил оборони та об’єктах критичної інфраструктури.

У ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявлено та вилучено докази його протиправної діяльності. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.