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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

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Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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  1. В Україні

Як отримати компенсацію за втрачений врожай через підрив ГЕС: роз’яснення

18:21, 7 серпня 2023
Допомога надаватиметься фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей.
Як отримати компенсацію за втрачений врожай через підрив ГЕС: роз’яснення
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Міністерство аграрної політики та продовольства роз'яснило порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалим від підриву рф греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений урожай. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Допомога надаватиметься фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір допомоги становить 3318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. При цьому допомога надається на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській області.

Згідно з Порядком надання одноразової грошової допомоги, постраждалий повинен підтвердити право власності на земельну ділянку витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; державним  актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно).

Для надання допомоги населенню постраждалих районів, внесених до відповідного рішення регіональної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської i Херсонської областей, органи місцевого самоврядування утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

До 1 вересня 2023 р. отримувач подає у паперовій aбo електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Комісія протягом 10 робочих днів розглядає зазначені заяви в порядку черговості ïx отримання та здійснює обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складає відповідний акт за формою, встановленою комісією.

Комісія на підставі актів обстежень земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, визначає суму допомоги кожному отримувачу, складає перелік та подає його обласним військовим адміністраціям. Останні на підставі отриманого переліку ухвалюють до 1 жовтня 2023 р. рішення про нарахування допомоги та надсилають його структурним підрозділам, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на ïx банківські рахунки.

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