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Как получить компенсацию за потерянный урожай из-за подрыва ГЭС: разъяснение

18:21, 7 августа 2023
Помощь будет предоставляться физическим лицам Николаевской и Херсонской областей.
Как получить компенсацию за потерянный урожай из-за подрыва ГЭС: разъяснение
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Министерство аграрной политики и продовольствия разъяснило порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим от подрыва рф плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай. Об этом сообщает Минагрополитики.

Помощь будет предоставляться физическим лицам Николаевской и Херсонской областей, имеющих в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений, и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

Размер пособия составляет 3318 гривен за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей. При этом помощь оказывается на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток в Херсонской области.

Согласно Порядку предоставления единовременной денежной помощи, пострадавший должен подтвердить право собственности на земельный участок выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество; государственным актом на право частной собственности на землю или государственным актом на право собственности на земельный участок (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество).

Для оказания помощи населению пострадавших районов, внесенных в соответствующее решение региональной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаевской и Херсонской областей, органы местного самоуправления образуют комиссию для обследования земельных участков, на которых потерян урожай овощей.

До 1 сентября 2023 г. получатель подает в бумажной или электронной форме в комиссию заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает указанные заявления в порядке очередности их получения и осуществляет обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей, и составляет соответствующий акт по форме, установленной комиссией.

Комиссия на основании актов обследований земельных участков, на которых потерян урожай овощей, определяет сумму помощи каждому получателю, составляет перечень и представляет его областным военным администрациям. Последние на основании полученного перечня принимают до 1 октября 2023 г. решение о начислении помощи и присылают его структурным подразделениям, обеспечивающим выполнение функций по вопросам агропромышленного развития для направления помощи получателям на их банковские счета.

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