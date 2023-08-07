Мін’юст вніс зміни до правил професійної етики нотаріусів

Доповнено перелік видів діяльності (оплачуваної роботи), яку може здійснювати нотаріус.

Наказом Міністерства юстиції України від 2 серпня № 2765/5 «Про внесення змін до Правил професійної етики нотаріусів України» внесено зміни до абзацу другого розділу ХІІІ «Діяльність, несумісна з професією нотаріуса», а саме доповнено перелік видів діяльності (оплачуваної роботи), яку може здійснювати нотаріус. Про це повідомляє Нотаріальна палата України.

Внесені зміни повністю відповідають змінам, внесеним до частини четвертої статті 3 Закону України «Про нотаріат», а саме:

– Законом України від 16 листопада 2021 року № 1875-IX «Про медіацію» – в частині виконання нотаріусами функції медіатора;

– Законом України від 1 грудня 2022 року № 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» – в частині реєстрації підписувачів згідно із законодавством у сфері електронних довірчих послуг (дані зміни наберуть чинності 31 грудня 2023 року).

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