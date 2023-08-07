Збив жінку і залишив її вмирати: поліцейського з Рівненщини підозрюють у вчиненні смертельної ДТП

За версією слідства, чоловік на смерть збив 64-річну пішохідку та втік з місця.

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині в селі Москвин сталася смертельна аварія, в якій загинула 64-річна жінка. За версією слідства, до вчинення аварії причетний правоохоронець, який того вечора їхав на приватному авто, повідомляє пресслужба поліції.

До поліції зателефонували очевидці, які побачили тіло місцевої мешканки на узбіччі дороги.

«Поліцейські встановили, що 64-жінка орієнтовно о 21:30 вийшла від знайомої та прямувала додому. Втім, до будинку не дійшла – її тіло виявили неподалік господарства із тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП», – йдеться у повідомленні.

На місці слідчі зібрали докази, які можуть свідчити про наїзд авто на пішохода. Орієнтовно за десяток метрів поліцейські знайшли також мобільний телефон та взуття потерпілої.

Правоохоронцям вдалося розшукати авто та водія. Ним виявився співробітник одного з відділень поліції.

«Про подію повідомлено співробітників Державного бюро розслідувань. Також їм будуть передані всі зібрані в рамках розслідування обставин ДТП матеріали», – зазначають правоохоронці.

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