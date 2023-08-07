Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

  1. В Україні

Збив жінку і залишив її вмирати: поліцейського з Рівненщини підозрюють у вчиненні смертельної ДТП

16:47, 7 серпня 2023
За версією слідства, чоловік на смерть збив 64-річну пішохідку та втік з місця.
Збив жінку і залишив її вмирати: поліцейського з Рівненщини підозрюють у вчиненні смертельної ДТП
Фото: поліція Рівненської області
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Рівненщині в селі Москвин сталася смертельна аварія, в якій загинула 64-річна жінка. За версією слідства, до вчинення аварії причетний правоохоронець, який того вечора їхав на приватному авто, повідомляє пресслужба поліції.

До поліції зателефонували очевидці, які побачили тіло місцевої мешканки на узбіччі дороги.

«Поліцейські встановили, що 64-жінка орієнтовно о 21:30 вийшла від знайомої та прямувала додому. Втім, до будинку не дійшла – її тіло виявили неподалік господарства із тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП», – йдеться у повідомленні.

На місці слідчі зібрали докази, які можуть свідчити про наїзд авто на пішохода. Орієнтовно за десяток метрів поліцейські знайшли також мобільний телефон та взуття потерпілої.

Правоохоронцям вдалося розшукати авто та водія. Ним виявився співробітник одного з відділень поліції.

«Про подію повідомлено співробітників Державного бюро розслідувань. Також їм будуть передані всі зібрані в рамках розслідування обставин ДТП матеріали», – зазначають правоохоронці.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області