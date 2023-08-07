Сбил женщину и оставил ее умирать: полицейского из Ровенской области подозревают в совершении смертельного ДТП

По версии следствия, мужчина насмерть сбил 64-летнюю пешеходку и скрылся с места.

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в селе Москвин произошла смертельная авария, в которой погибла 64-летняя женщина. По версии следствия, к совершению аварии причастен правоохранитель, который в тот вечер ехал на частном авто, сообщает пресс-служба полиции.

В полицию позвонили очевидцы, которые увидели тело местной жительницы на обочине дороги.

«Полицейские установили, что 64-женщина ориентировочно в 21:30 вышла от знакомой и направлялась домой. Однако до дома не дошла – ее тело обнаружили неподалеку от хозяйства с телесными повреждениями, характерными для ДТП», – говорится в сообщении.

На месте следователи собрали доказательства, свидетельствующие о наезде авто на пешехода. Ориентировочно в десятке метров полицейские нашли также мобильный телефон и обувь пострадавшей.

Правоохранителям удалось разыскать автомобили и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции.

«О событии уведомлены сотрудники Государственного бюро расследований. Также им будут переданы все собранные в рамках расследования обстоятельств ДТП материалы», – отмечают правоохранители.

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