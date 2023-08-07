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На государственной службе необходимо обеспечить равные права мужчин и женщин – НАДС

На госслужбе хотят ввести гендерно ориентированное управление и победить дискриминацию.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

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«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

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  1. В Украине

Сбил женщину и оставил ее умирать: полицейского из Ровенской области подозревают в совершении смертельного ДТП

16:47, 7 августа 2023
По версии следствия, мужчина насмерть сбил 64-летнюю пешеходку и скрылся с места.
Сбил женщину и оставил ее умирать: полицейского из Ровенской области подозревают в совершении смертельного ДТП
Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области в селе Москвин произошла смертельная авария, в которой погибла 64-летняя женщина. По версии следствия, к совершению аварии причастен правоохранитель, который в тот вечер ехал на частном авто, сообщает пресс-служба полиции.

В полицию позвонили очевидцы, которые увидели тело местной жительницы на обочине дороги.

«Полицейские установили, что 64-женщина ориентировочно в 21:30 вышла от знакомой и направлялась домой. Однако до дома не дошла – ее тело обнаружили неподалеку от хозяйства с телесными повреждениями, характерными для ДТП», – говорится в сообщении.

На месте следователи собрали доказательства, свидетельствующие о наезде авто на пешехода. Ориентировочно в десятке метров полицейские нашли также мобильный телефон и обувь пострадавшей.

Правоохранителям удалось разыскать автомобили и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции.

«О событии уведомлены сотрудники Государственного бюро расследований. Также им будут переданы все собранные в рамках расследования обстоятельств ДТП материалы», – отмечают правоохранители.

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