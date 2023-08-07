Из-за политического преследования экс-вицепрезидента ПАСЕ Украина входит в конфликт с Европейским судом по правам человека, - документ

Эксперты отмечают, что политическое преследование Георгия Логвинского приведет к конфликту с Европейским судом по правам человека и потерей международного имиджа Украины.

Политическое преследование экс-вицепрезидента ПАСЕ, бывшего народного депутата Украины Георгия Логвинского, приведет к конфликту с Европейским судом по правам человека и потерей международного имиджа Украины. Об этом в открытом обращении заявляют эксперты ЕСПЧ - Харьковская правозащитная группа, а также ряд международных и украинских правозащитников.

Поводом для открытого обращения стало заочное вручение следователями НАБУ подозрения и объявления в розыск вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2017-2018 годах, адвоката Георгия Логвинского. Он, по убеждению защитников в качестве адвоката, защищал интересы компании, имуществом которой в 2008 году незаконно завладело государство. Несмотря на выигранный компанией суд, государство имущество не вернуло, средства не уплатило. ЕСПЧ подтвердил нарушение со стороны государства и вынес соответствующее решение. НАБУ же считает, что обращение в суд и исполнение решения, включая решение ЕСПЧ, преступно.

Согласно заявлению правозащитников, несмотря на беспрецедентное решение пленума ЕСПЧ, установившее грубое нарушение со стороны НАБУ по этому делу, антикоррупционное бюро продолжило расследование против Логвинского, квалифицирующееся как политическое преследование.

«В настоящее время на финальной стадии в Европейском суде по правам человека находятся заявления Георгия Логвинского и заявления подозреваемых в указанной к/о против Украины в связи с нарушением при осуществлении расследования норм Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в частности, ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 8 (право на уважение личной жизни) и ст. 18 (политически мотивированные преследования) (заявления No32671/20, No25382/20, No41027/20). Они уже прошли стадию коммуникации и ожидают рассмотрения по существу», - говорится в заявлениях.

По мнению юристов, признание со стороны ЕСПЧ незаконности действий НАБУ и САП в отношении Логвинского станет впервые признанным со времен Януковича политическим преследованием в Украине.

«Требуем от руководства САП принять решение в защиту интересов государства и верховенства права и закрыть это позорное уголовное производство», – говорится в обращении общественных деятелей.

Кроме того, из-за конфликта с ЕСПЧ Украина будет иметь и другие негативные последствия.

«Расследование прямо вмешивается в деятельность ЕСПЧ, на рассмотрении в котором находятся в финальной стадии межгосударственные дела «Украина против России», а также несколько тысяч присоединенных к ним индивидуальных жалоб граждан Украины, имеющих стратегическое значение для дальнейших взысканий убытков с России в пользу Украины ( на сотни миллиардов евро). Указанное уголовное производство в свое время затормозило рассмотрение этих дел ЕСПЧ и нанесло вред позициям Украины», - отмечают подписанты.

Юристы предупреждают о негативных последствиях как для ответственных лиц, которые будут продолжать дело вопреки решениям ЕСПЧ, так и страны в целом.

«Действия НАБУ с очевидностью нарушают принцип верховенства права, согласно которому требование выполнения решения национального суда не может быть ничем оговорено», - отмечается в обращении.

Открытое обращение подписали, в частности, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев; директор Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека и сопредседатель Международной Ассоциации «Мемориал» Евгений Захаров; вице-президент Всемирного еврейского конгресса, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, исполнительный сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс; президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский;

Как сообщалось, 10 июля на сайте НАБУ появилась новость о вручении экс-вицепрезиденту Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгию Логвинскому подозрения заочно в рамках уголовного производства 2017 года по выполнению решения ЕСПЧ по делу «Золотой Мандарин Ойл» против Украины. 2 августа 2023 Логвинского объявили в розыск.

Также известно, что 6 июля 2020 года было принято решение Пленума ЕСПЧ о нарушении Украиной международных обязательств в результате непрофессиональных действий отдельных должностных лиц НАБУ, которые осуществляли тайную слежку и сбор доказательств в нарушение норм национального и международного права и оказывали давление на участников этого процесса. В результате ЕСПЧ впервые в истории отказал в снятии дипломатического иммунитета с Георгия Логвинского. С тех пор никаких шагов на исправление установленных Европейским судом нарушений со стороны НАБУ и привлечения виновных к ответственности не было осуществлено.

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