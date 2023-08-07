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На государственной службе необходимо обеспечить равные права мужчин и женщин – НАДС

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Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

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Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

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Студенты ряда областей могут вернутся на офлайн-обучение – МОН

16:28, 7 августа 2023
Для выхода студентов на очную форму обучения в вузах восстанавливают укрытия.
Студенты ряда областей могут вернутся на офлайн-обучение – МОН
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Министерство образования и науки Украины рекомендует высшим учебным заведениям переходить на офлайн-формат работы, поскольку длительное обучение онлайн имело негативное влияние на качество образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

В МОН подчеркивают, что безопасность является главным аспектом этой рекомендации, и вузы должны иметь надежные укрытия.

Чиновник отметил, что МОН рекомендует учебным заведениям на территориях, где нет непосредственной опасности артиллерийских обстрелов или наличия С-300, максимально обеспечить укрытие и перейти к офлайн-режиму. По его словам, если эти условия соблюдаются, переход на офлайн-формат сможет обеспечить более качественное обучение.

Как Министерство образования, так и государство в целом занимаются работой над оказанием помощи учебным заведениям для обеспечения наличия оборудованных укрытий. Хотя не всегда удается это сделать, однако власть стремится обеспечить безопасность и надлежащие условия для студентов и преподавателей в высших учебных заведениях.

«Я хочу ответственно заявить, что речь не идет о Запорожье, о Харькове, речь не идет, очевидно, о Николаеве и о Херсоне, и даже не об Одессе. Но Киев, Тернополь, Винница, Франковск, Львов и так далее, где есть периодические воздушные тревоги, но непосредственной угрозы артиллерии или наземных действий нет, мы рекомендуем максимально выходить в офлайн», – подчеркнул Винницкий.

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