Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект 8225 о принудительном изъятии земель для строительства или реконструкции критической инфраструктуры без решения суда. Об этом сообщает член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

Напомним, ранее этот законопроект получил рекомендацию об одобрении в первом чтении от профильного Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Законопроектом, авторами которого являются народные депутаты от «Слуги народа» Денис Герман и Николай Кириченко, предлагаются изменения в Закон «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости». Так, депутаты желают определить, что на период действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения или отмены отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории критичности осуществляется, в частности, с учетом следующих особенностей:

без решения суда;

без учета обременений вещных прав на земельные участки, а также на расположенных на них объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, Реестре прав собственности на недвижимое имущество, Государственном реестре ипотек, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;

без применения такого основания для отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, как наличие в Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрированных обременений вещных прав на такое имущество;

без согласия землевладельцев, землепользователей, органов управления объекта государственной и коммунальной собственности и решений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих распоряжение земельными участками в соответствии с полномочиями, определенными статьей 122 настоящего Кодекса;

без составления акта приема-передачи земельных участков из коммунальной в государственную собственность;

без возмещения потерь лесохозяйственного производства и ущерба землепользователям;

без выплаты денежной компенсации при изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, в случае их расположения на земельном участке, из коммунального в государственную собственность;

с выплатой денежной компенсации за изъятие земельных участков частной собственности и объектов недвижимого имущества, в случае их наличия на земельных участках.

Решение об изъятии земельного участка для строительства или реконструкции объекта критической инфраструктуры принимает Кабинет Министров по представлению органа власти, ответственному за соответствующий сектор критической инфраструктуры.

Следует отметить, что Комитет ВР по антикоррупционной политике ранее указал, что этот законопроект не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства.

«В проекте акта выявлены коррупциогенные факторы, способствующие совершению коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией. Законопроектом предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории критичности во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращение производить без решения суда.

Такое законодательное предложение противоречит положениям Конституции Украины. Статья 47 Основного Закона предусматривает, что никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда, а согласно статье 64 Конституции эти права не могут быть ограничены в условиях военного или чрезвычайного положения.

Кроме того, законопроектом предусматривается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов находящихся на них недвижимого имущества для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории критичности с выплатой денежной компенсации, которая должна осуществляться предприятием, учреждением и организацией, принадлежащих к государственной и коммунальной собственности, которому передан земельный участок в постоянное пользование для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории критичности. В то же время законопроектом не предложен четкий порядок выплаты такой денежной компенсации, а также не определены источники, за счет которых она будет осуществляться», - указали в Комитете.

Автор: Наталья Мамченко

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