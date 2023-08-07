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Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

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  1. В Украине

Суд избрал меру пресечения военному из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему дом

13:27, 7 августа 2023
Военному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.
Суд избрал меру пресечения военному из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему дом
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В понедельник, 7 августа, Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военному из Закарпатья — содержание под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен. Об этом сообщает Суспільне.

Военные подозревают в том, что он заставлял солдат строить ему дом.

«После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей составит с 7 августа по 2 октября», - говорится в решении судьи.

Как известно, военный комиссар был задержан 2 августа. По версии следствия, подозреваемый в служебное время использовал солдат для строительства частного дома. Земельный участок под новостройкой купил и оформил на родственника.

За это ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время обысков в доме мужчины удалось обнаружить много российской символики, в частности: футболку с гербом «СССР», георгиевские ленты, флаг и военный головной убор рф, советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии и коробку с монетами рф.

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