Суд обрав запобіжний захід військкому із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому будинок

Військкому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

У понеділок, 7 серпня, Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід військкому із Закарпаття — тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень. Про це повідомляє Суспільне.

Військкома підозрюють у тому, що він змушував солдатів будувати йому будинок.

«Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти та зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня», - йдеться у рішенні судді.

Як відомо, військового комісара затримали 2 серпня. За версією слідства, підозрюваний у службовий час використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича.

За це йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуків у помешканні чоловіка вдалося виявити багато російської символіки, зокрема: футболку із гербом «СССР», георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір рф, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії та коробку із монетами рф.

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