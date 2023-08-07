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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

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  1. У світі

На Сонці стався довготривалий спалах: Землю накриє магнітна буря

19:37, 7 серпня 2023
Довготривалий спалах X1.6 стався на Солнці, що може призвести до магнітних бурь на Землі.
На Сонці стався довготривалий спалах: Землю накриє магнітна буря
Джерело фото: Focus.ua
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Великий довготривалий сонячний спалах розміром X1,6 зафіксували з активної області 3386 (бета-дельта) о 22:21 UTC 5 серпня 2023 року. Подія почалася о 21:45 (01:21 6 серпня за Києвом) і закінчилася о 22:44 (02:44 6 серпня за Києвом), – повідомляє The Watchers.

За даними видання, спалах був пов'язаний з радіовипромінюванням II типу (оціночна швидкість 772 км/с), що дозволяє припустити, що під час нього стався викид корональної маси.

Очікується, що відповідний удар буде спрямований на Землю. S1 – мала радіаційна буря.

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