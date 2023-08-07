На Сонці стався довготривалий спалах: Землю накриє магнітна буря

Довготривалий спалах X1.6 стався на Солнці, що може призвести до магнітних бурь на Землі.

Джерело фото: Focus.ua

Великий довготривалий сонячний спалах розміром X1,6 зафіксували з активної області 3386 (бета-дельта) о 22:21 UTC 5 серпня 2023 року. Подія почалася о 21:45 (01:21 6 серпня за Києвом) і закінчилася о 22:44 (02:44 6 серпня за Києвом), – повідомляє The Watchers.

За даними видання, спалах був пов'язаний з радіовипромінюванням II типу (оціночна швидкість 772 км/с), що дозволяє припустити, що під час нього стався викид корональної маси.

Очікується, що відповідний удар буде спрямований на Землю. S1 – мала радіаційна буря.

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