Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

На підпис Президенту передано прийнятий 28 липня Верховною Радою про внесення змін до Цивільного процесуального України щодо уточнення підстав перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності фізичної особи (законопроект 7021).

Закон направлений на законодавче урегулювання правової ситуації, пов’язаної з існуванням в інших судових справах правових наслідків, створених рішенням суду про визнання особи недієздатною у проміжку часу між моментом набрання законної сили таким рішенням до моменту його скасування судом вищої інстанції.

При цьому акцентується увага, що у судових спорах, де проводиться встановлення дієздатності особи при вчиненні нею окремих правочинів, проводиться судово-психіатрична експертиза, в якій судовий експерт встановлює дієздатність особи саме у момент його вчинення.

Законом вносяться зміни до пункту 3 ч. 2 статті 423 ЦПК, якими пропонується до підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами віднести не лише таку підставу, як скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду (діючий пункт), але й скасування судового рішення про визнання фізичної особи недієздатною (обмеженою у цивільній дієздатності) судом вищої інстанції у разі, якщо таке рішення враховано у висновку експерта під час проведення судово-психіатричної експертизи стосовно цієї фізичної особи і якщо таким висновком обґрунтовано ухвалене судове рішення, щодо якого подано заяву про його перегляд за нововиявленими обставинами.

Також статтю 426 ЦПК доповнили частиною 4 такого змісту: «До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, поданої відповідно до пункту 3 частини другої статті 423 цього Кодексу, може бути додано клопотання про призначення повторної судово-психіатричної експертизи для встановлення психічного стану фізичної особи».

«Як відомо, ясність викладу та точність опису викладення правових норм істотно впливає на розуміння їхнього змісту суб’єктами, на яких поширюватиметься дія майбутнього закону. Тому положення проекту мають бути сформульовані послідовно і логічно, з максимально можливою точністю. Натомість, на нашу думку, запропонована проектом складна юридична конструкція пункту 3 частини другої статті 423 ЦПК України щодо нової підстави перегляду судового рішення, викладена у такий спосіб, що не дозволяє зробити остаточний висновок про те, яке саме судове рішення підлягає перегляду, і яка обставина буде вважатися нововиявленою», - прокоментували у ГНЕУ ВР.

Другим реченням частини шостої статті 427 ЦПК в редакції нового закону передбачено, що у разі, якщо повторна судово - психіатрична експертиза не була проведена протягом визначеного судом строку у зв’язку з ухиленням учасника справи від подання експерту необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, внаслідок чого неможливо провести експертизу, суд здійснює перегляд рішення суду відповідно до положень цього Кодексу без урахування висновку попередньої експертизи

Разом з тим, у ГНЕУ вважають, що зазначені положення, не враховують приписи статті 89 ЦПК, згідно з якою суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням. По-друге, встановлення через закон вказівок суду щодо тих чи інших дій при розгляді конкретних судових справ свідчить про спробу втручання законодавчої гілки влади в діяльність судів.

В цілому, зміни до статті 427 (нова частина 6) будуть виглядати наступним чином.

«Якщо до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, поданої відповідно до пункту 3 частини другої статті 423 цього Кодексу, додається клопотання про призначення повторної судово-психіатричної експертизи, суд приймає рішення про призначення такої експертизи у порядку, встановленому цим Кодексом.

У разі якщо повторна судово-психіатрична експертиза не була проведена протягом визначеного судом строку у зв’язку з ухиленням учасника справи від подання експерту необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, внаслідок чого неможливо провести експертизу, суд здійснює перегляд рішення суду відповідно до положень цього Кодексу без урахування висновку попередньої експертизи».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.