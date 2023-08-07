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Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

13:09, 7 августа 2023
Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.
Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК
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На подпись Президенту передан принятый 28 июля Верховной Радой о внесении изменений в Гражданский процессуальный Украину об уточнении оснований пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам по делам об установлении дееспособности физического лица (законопроект 7021).

Закон направлен на законодательное урегулирование правовой ситуации, связанной с существованием в других судебных делах правовых последствий, созданных решением суда о признании лица недееспособным в промежутке времени между моментом вступления в законную силу такого решения до момента его отмены судом высшей инстанции.

При этом акцентируется внимание, что в судебных спорах, где производится установление дееспособности лица при совершении им отдельных сделок, проводится судебно-психиатрическая экспертиза, в которой судебный эксперт устанавливает дееспособность лица именно в момент его совершения. 

Законом вносятся изменения в пункт 3 ч. 2 статьи 423 ГПК, которыми предлагается к основаниям для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам отнести не только такое основание, как отмена судебного решения, ставшее основанием для принятия судебного решения, подлежащего пересмотру (действующий пункт) , но и отмена судебного решения о признании физического лица недееспособным (ограниченным в гражданской дееспособности) судом высшей инстанции в случае, если такое решение учтено в заключении эксперта при проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении этого физического лица и если таким выводом обосновано принятое судебное решение относительно которого подано заявление о его пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

Также статью 426 ГПК дополнили частью 4 следующего содержания: «К заявлению о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, поданному в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 423 настоящего Кодекса, может быть добавлено ходатайство о назначении повторной судебно-психиатрической экспертизы для установления психического состояния физического лица». 

«Как известно, ясность изложения и точность описания изложения правовых норм оказывает существенное влияние на понимание их содержания субъектами, на которых будет распространяться действие будущего закона. Поэтому положения проекта должны быть сформулированы последовательно и логически с максимально возможной точностью. В свою очередь, по нашему мнению, предложенная проектом сложная юридическая конструкция пункта 3 части второй статьи 423 ГПК Украины относительно нового основания пересмотра судебного решения, изложена таким образом, что не позволяет сделать окончательный вывод о том, какое именно судебное решение подлежит пересмотру и какое обстоятельство будет считаться вновь открывшимся», - прокомментировали в ГНЭУ ВР. 

Вторым предложением части шестой статьи 427 ГПК в редакции нового закона предусмотрено, что в случае, если повторная судебно – психиатрическая экспертиза не была проведена в течение определенного судом срока в связи с уклонением участника дела от представления эксперту необходимых материалов, документов или от иного участия в экспертизе, вследствие чего невозможно провести экспертизу, суд осуществляет пересмотр решения суда в соответствии с положениями настоящего Кодекса без учета заключения предварительной экспертизы 

Вместе с тем, в ГНЭУ считают, что указанные положения не учитывают предписания статьи 89 ГПК, согласно которой суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. Во-вторых, установление через закон указаний суда о тех или иных действиях при рассмотрении конкретных судебных дел свидетельствует о попытке вмешательства законодательной ветви власти в деятельность судов. 

В целом изменения к статье 427 (новая часть 6) будут выглядеть следующим образом.

«Если к заявлению о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, поданному в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 423 настоящего Кодекса, прилагается ходатайство о назначении повторной судебно-психиатрической экспертизы, суд принимает решение о назначении такой экспертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

В случае если повторная судебно-психиатрическая экспертиза не была проведена в течение определенного судом срока в связи с уклонением участника дела от представления эксперту необходимых материалов, документов или другого участия в экспертизе, в результате чего невозможно провести экспертизу, суд осуществляет пересмотр решения суда в соответствии с положений настоящего Кодекса без учета заключения предыдущей экспертизы».

Автор: Наталья Мамченко

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