Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов

Депутаты предлагают Раде принять законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

ВАКС просит увеличить численность судей – что известно

Новые судьи могут появиться в ВАКС во второй половине 2024 года, но еще нужны согласие ВСП и деньги.

Адвокаты Юрия Зонтова объяснили, почему его дело является очередным «мыльным пузырем» в ВАКС

Выполнение специального задания разрешено только по делам по организованным группам и преступным организациям, а также требует письменного указания четких границ такого, чего в деле Юрия Зонтова соблюдено не было, как и не было обязательного согласования специальной задачи с руководителем органа досудебного расследования.

  1. В Украине

Судили подсанкционного иностранного криминалитета за резню в центре столицы

12:56, 7 августа 2023
За убийство в центре Киева к 9 годам тюрьмы приговорен иностранец, который находится под санкциями СНБО.
Судили подсанкционного иностранного криминалитета за резню в центре столицы
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

За умышленное убийство в центре столицы гражданин Республики Казахстан осужден на 9 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 октября 2020 года возле ресторана на улице Златоустовской в Шевченковском районе столицы.

Прокуратура доказала, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим. Между мужчинами завязалась драка, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему ножом не менее четырех ударов в участки тела, где расположены жизненно важные магистральные артерии. В результате полученных ранений 31-летний мужчина погиб. Нападавший скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан правоохранителями.

В 2021 году решением СНБО в отношении обвиняемого применены ограничительные меры как к лицу, находящемуся в списке криминальных авторитетов.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді