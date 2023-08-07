Судили подсанкционного иностранного криминалитета за резню в центре столицы

За убийство в центре Киева к 9 годам тюрьмы приговорен иностранец, который находится под санкциями СНБО.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

За умышленное убийство в центре столицы гражданин Республики Казахстан осужден на 9 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 октября 2020 года возле ресторана на улице Златоустовской в Шевченковском районе столицы.

Прокуратура доказала, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим. Между мужчинами завязалась драка, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему ножом не менее четырех ударов в участки тела, где расположены жизненно важные магистральные артерии. В результате полученных ранений 31-летний мужчина погиб. Нападавший скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан правоохранителями.

В 2021 году решением СНБО в отношении обвиняемого применены ограничительные меры как к лицу, находящемуся в списке криминальных авторитетов.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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