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  1. В Украине

Как внести информацию об электронной трудовой работе на сайт ПФУ: разъяснение

20:30, 7 августа 2023
Сведения о трудовой деятельности могут вносить как работник, так и работодатель.
Как внести информацию об электронной трудовой работе на сайт ПФУ: разъяснение
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда разъяснило, как внести информацию об электронной трудовой книжке на сайт ПФУ.

Известно, что с 10 июня 2021 года в Украине официально действуют электронные трудовые книжки, которые являются аналогом бумажной трудовой книжки. Ведение электронной трудовой книжки позволит усовершенствовать учет трудовой деятельности, уменьшить бумажный документооборот, позволит работникам никогда проверить свой страховой стаж, а в будущем – автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд.

Работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности наемных работников в электронном формате, делать записи о принятии на работу, переводе или увольнении, срочной военной службе, других событиях.

У работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек. После проверки данных Пенсионным фондом Украины и внесения соответствующих данных в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования формируется конечный вариант электронной трудовой книжки. С этого момента бумажная версия хранится у работника и по желанию работника может вестись параллельно с электронной версией.

Найти электронную трудовую книжку можно в личном кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сведения о трудовой деятельности могут вносить как работник, так и работодатель. Для внесения данных в электронную трудовую книжку нужно иметь цветные сканированные копии всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и документов, содержащих записи из оригиналов трудовой или документов, подтверждающих стаж.

Электронная трудовая книжка содержит данные по основному месту работы, начиная с 2004 года. Это связано с принятием Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который ввел понятие «страховой стаж». В предыдущие периоды стаж числился трудовым.

В случае начала трудовой деятельности ранее 2004 необходимо добавить информацию об этом лично, с предоставлением сканированных копий документов, записей в трудовой книжке и других документов. К электронной трудовой книжке необходимо добавить все документы, влияющие на расчет стажа, в частности документы о получении образования, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет и другие документы.

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