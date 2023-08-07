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  1. В Україні

Судили підсанкційного іноземного криміналітета за різанину в центрі столиці

12:56, 7 серпня 2023
За вбивство у центрі Києва до 9 років тюрми засуджено іноземця, який перебуває під санкціями РНБО.
Судили підсанкційного іноземного криміналітета за різанину в центрі столиці
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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За умисне вбивство у центрі столиці громадянина Республіки Казахстан засуджено на 9 років позбавлення волі, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі столиці.

Прокуратура  довела, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт із потерпілим. Між чоловіками зав’язалася бійка, під час якої обвинувачений наніс потерпілому ножем не менше чотирьох ударів у ділянки тіла, де розташовані життєво важливі магістральні артерії. Внаслідок отриманих поранень 31-річний чоловік загинув. Нападник втік з місця події, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями.

У 2021 році рішенням РНБО відносно обвинуваченого застосовано обмежувальні заходи як до особи, яка перебуває у списку кримінальних авторитетів.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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