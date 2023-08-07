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Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

  1. В мире

На Солнце произошла долговременная вспышка: Землю накроет магнитная буря

19:37, 7 августа 2023
Долговременная вспышка X1.6 произошла на Солнце, что может привести к магнитным бурям на Земле.
На Солнце произошла долговременная вспышка: Землю накроет магнитная буря
Источник фото: Focus.ua
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Большую долговременную солнечную вспышку размером X1,6 зафиксировали из активной области 3386 (бета-дельта) в 22:21 UTC 5 августа 2023 года. Событие началось в 21:45 (01:21 6 августа по Киеву) и закончилось в 22:44 (02:44 6 августа по Киеву), – сообщает The Watchers.

По данным издания, вспышка была связана с радиоизлучением II типа (оценочная скорость 772 км/с), что позволяет предположить, что во время нее произошел выброс корональной массы.

Ожидается, что ответный удар будет направлен на Землю. S1 – малая радиационная буря.

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