На Солнце произошла долговременная вспышка: Землю накроет магнитная буря

Долговременная вспышка X1.6 произошла на Солнце, что может привести к магнитным бурям на Земле.

Источник фото: Focus.ua

Большую долговременную солнечную вспышку размером X1,6 зафиксировали из активной области 3386 (бета-дельта) в 22:21 UTC 5 августа 2023 года. Событие началось в 21:45 (01:21 6 августа по Киеву) и закончилось в 22:44 (02:44 6 августа по Киеву), – сообщает The Watchers.

По данным издания, вспышка была связана с радиоизлучением II типа (оценочная скорость 772 км/с), что позволяет предположить, что во время нее произошел выброс корональной массы.

Ожидается, что ответный удар будет направлен на Землю. S1 – малая радиационная буря.

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