Примусове вилучення земель без рішення суду для будівництва критичної інфраструктури: Верховна Рада може схвалити законопроект

Пропонується примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії під час дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення здійснювати без рішення суду.

Верховна Рада може розглянути законопроект 8225 про примусове вилучення земель для будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури без рішення суду. Про це повідомляє член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс.

Нагадаємо, раніше цей законопроект отримав рекомендацію про схвалення в першому читанні від профільного Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Законопроектом, авторами якого є народні депутати від «Слуги народу» Денис Герман та Микола Кириченко, пропонуються зміни до Закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». Так, депутати бажають визначити, що на період дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення або скасування відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності здійснюється, зокрема, з урахуванням таких особливостей:

без рішення суду;

без врахування обтяжень речових прав на земельні ділянки, а також на розташовані на них об’єкти нерухомого майна, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

без застосування такої підстави для відмови в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, як наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрованих обтяжень речових прав на таке майно;

без згоди землевласників, землекористувачів, органів управління об'єкта державної та комунальної власності та рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;

без складення акту приймання-передачі земельних ділянок із комунальної у державну власність;

без відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та збитків землекористувачам;

без виплати грошової компенсації при вилученні земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, у разі їх розташування на земельній ділянці, із комунальної у державну власність;

з виплатою грошової компенсації за вилучення земельних ділянок приватної власності та об'єктів нерухомого майна, у разі їх наявності на земельних ділянках..

Рішення про вилучення земельної ділянки для будівництва чи реконструкції об’єкта критичної інфраструктури ухвалює Кабінет Міністрів за поданням органу влади, що відповідальний за відповідний сектор критичної інфраструктури.

Слід зауважити, що Комітет ВР з питань антикорупційної політики раніше вказав, що цей законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

«У проекті акта виявлено корупціогенні фактори, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Законопроектом пропонується примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності під час дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення здійснювати без рішення суду.

Така законодавча пропозиція суперечить положенням Конституції України. Стаття 47 Основного Закону передбачає, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду, а згідно із статтею 64 Конституції, ці права не можуть бути обмежені умовах воєнного або надзвичайного стану.

Окрім того, законопроектом передбачається примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності з виплатою грошової компенсації, яка має здійснюватися підприємством, установою та організацією, що належать до державної та комунальної власності, якому передано земельну ділянку у постійне користування для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності. Водночас, законопроектом не запропоновано чіткого порядку виплати такої грошової компенсації, а також не визначено джерела, за рахунок яких вона буде здійснюватися», - вказали у антикорупційному Комітеті.

Автор: Наталя Мамченко

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