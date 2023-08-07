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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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  1. В Україні

Студенти низки областей можуть повернутися на офлайн-навчання – МОН

16:28, 7 серпня 2023
Для виходу студентів на очну форму навчання у вишах відновлюють укриття.
Студенти низки областей можуть повернутися на офлайн-навчання – МОН
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Міністерство освіти і науки України рекомендує вищим навчальним закладам переходити на офлайн-формат роботи, оскільки тривале навчання онлайн мало негативний вплив на якість освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

В МОН підкреслюють, що безпека є головним аспектом цієї рекомендації, і виші повинні мати надійні укриття.

Посадовець зазначив, що МОН рекомендує навчальним закладам на територіях, де немає безпосередньої небезпеки артилерійських обстрілів чи наявності С-300, максимально забезпечити укриття і перейти до офлайн-режиму. За його словами, якщо ці умови дотримуються, перехід на офлайн-формат зможе забезпечити більш якісне навчання.

Як Міністерство освіти, так і держава в цілому займаються роботою над надання допомоги навчальним закладам для забезпечення наявності обладнаних укриттів. Хоча не завжди вдається це зробити, проте влада прагне забезпечити безпеку та належні умови для студентів та викладачів у вищих навчальних закладах.

«Я хочу відповідально заявити, що не йдеться про Запоріжжя, про Харків, не йдеться, очевидно, про Миколаїв і про Херсон, і навіть не про Одесу. Але Київ, Тернопіль, Вінниця, Франківськ, Львів і так далі, де є періодичні повітряні тривоги, але безпосередньої загрози артилерії чи наземних дій немає, ми рекомендуємо максимально виходити в офлайн», – наголосив Винницький.

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