Минюст внес изменения в правила профессиональной этики нотариусов

Дополнен список видов деятельности (оплачиваемой работы), которую может осуществлять нотариус.

Приказом Министерства юстиции Украины от 2 августа № 2765/5 «О внесении изменений в Правила профессиональной этики нотариусов Украины» внесены изменения в абзац второй раздел XIII «Деятельность, несовместимая с профессией нотариуса», а именно дополнен перечень видов деятельности (оплачиваемой работы), которую может совершать нотариус. Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Внесенные изменения полностью соответствуют изменениям, внесенным в часть четвертой статьи 3 Закона Украины «О нотариате», а именно:

– Законом Украины от 16 ноября 2021 г. № 1875-IX «О медиации» – в части выполнения нотариусами функции медиатора;

– Законом Украины от 1 декабря 2022 г. № 2801-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации» – в части регистрации подписчиков согласно законодательству в сфере электронных доверительных услуг (данные изменения вступят в силу 31 декабря 2023).

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