В Харькове задержан железнодорожник, который сливал данные о перемещении ВСУ и военной техники

Работник одной из местных железнодорожных станций помогал оккупантам.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили вражеского информатора, который собирал для спецслужб рф данные о Силах обороны на территории региона. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, работник одной из местных железнодорожных станций, имея пророссийские взгляды, активно помогал вооруженным силам рф.

Он фиксировал данные о расположении украинской военной техники, личного состава Сил обороны, а также объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и области.

Собранную информацию корректировщик сливал в пророссийский Телеграм-канал.

В дальнейшем враг использовал эти данные для планирования и осуществления огневых ударов по подразделениям Сил обороны и объектам критической инфраструктуры.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты доказательства его противоправной деятельности. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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