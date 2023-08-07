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На государственной службе необходимо обеспечить равные права мужчин и женщин – НАДС

На госслужбе хотят ввести гендерно ориентированное управление и победить дискриминацию.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

  1. В Украине

В Харькове задержан железнодорожник, который сливал данные о перемещении ВСУ и военной техники

17:43, 7 августа 2023
Работник одной из местных железнодорожных станций помогал оккупантам.
В Харькове задержан железнодорожник, который сливал данные о перемещении ВСУ и военной техники
Фото: Харьковская областная прокуратура
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В Харькове разоблачили вражеского информатора, который собирал для спецслужб рф данные о Силах обороны на территории региона. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, работник одной из местных железнодорожных станций, имея пророссийские взгляды, активно помогал вооруженным силам рф.

Он фиксировал данные о расположении украинской военной техники, личного состава Сил обороны, а также объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и области.

Собранную информацию корректировщик сливал в пророссийский Телеграм-канал.

В дальнейшем враг использовал эти данные для планирования и осуществления огневых ударов по подразделениям Сил обороны и объектам критической инфраструктуры.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты доказательства его противоправной деятельности. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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