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На государственной службе необходимо обеспечить равные права мужчин и женщин – НАДС

На госслужбе хотят ввести гендерно ориентированное управление и победить дискриминацию.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

  1. В Украине

Будут судить участников наркокартеля из Прикарпатья

18:02, 7 августа 2023
Участники сделки ежемесячно сбывали наркотиков на 10 млн гривен.
Будут судить участников наркокартеля из Прикарпатья
Источник фото: ГБР
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Завершено досудебное расследование в отношении 4 участников схемы изготовления и сбыта наркотиков на Прикарпатье. Обвинительный акт направлен в суд, – сообщает ГБР.

Установлено, что наркотические вещества изготавливались в подпольных лабораториях, а распространяли по всей территории страны, в том числе в прифронтовых районах. Для продажи использовали курьеров и почтовые отправления. Ежемесячный оборот наркотиков составлял не менее 10 миллионов гривен.

В феврале 2023 года ГБР провело 26 санкционированных обысков на территории Ивано-Франковской области, во время которых были изъяты тяжелые наркотики и сырье стоимостью 5 млн гривен. У одного из фигурантов нашли еще и георгиевскую ленту.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас арестована квартира одного из фигурантов.

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