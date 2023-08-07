Будут судить участников наркокартеля из Прикарпатья

Участники сделки ежемесячно сбывали наркотиков на 10 млн гривен.

Источник фото: ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении 4 участников схемы изготовления и сбыта наркотиков на Прикарпатье. Обвинительный акт направлен в суд, – сообщает ГБР.

Установлено, что наркотические вещества изготавливались в подпольных лабораториях, а распространяли по всей территории страны, в том числе в прифронтовых районах. Для продажи использовали курьеров и почтовые отправления. Ежемесячный оборот наркотиков составлял не менее 10 миллионов гривен.

В феврале 2023 года ГБР провело 26 санкционированных обысков на территории Ивано-Франковской области, во время которых были изъяты тяжелые наркотики и сырье стоимостью 5 млн гривен. У одного из фигурантов нашли еще и георгиевскую ленту.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас арестована квартира одного из фигурантов.

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